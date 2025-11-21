自民党の麻生太郎副総裁が、11月19日に東京都内で行われた講演で、高市早苗内閣に関して「連立政権を取り巻く環境は楽観できない」「こういった内閣を生んだ以上は育てねばいかんという決意を新たにしている」などと発言し、波紋を呼んでいる。【写真】ガラが悪い…黒マスクが似合いすぎる麻生太郎氏発言がたびたび問題視される麻生氏麻生氏は高市首相誕生の“影の立役者”として知られる。「10月に行われた自民党総裁選では、