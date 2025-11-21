マクセルが続伸している。日本経済新聞電子版が２０日、「マクセルは搬送ロボットなど産業機器向けに全固体電池を２０３０年度までに開発する」と報じ、材料視されたようだ。記事によると、容量はマクセルが量産する小型機器向け全固体電池の１００倍以上で耐久性は鉛蓄電池の数倍。３０年度以降に数百億円を投じ量産体制を整えるとしている。 出所：MINKABU PRESS