【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 金色の闇～ルームウェアver.～】 11月22日より順次展開 タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 金色の闇～ルームウェアver.～」を11月22日より全国のアミューズメント施設に順次展開する。 本製品は、アニメ「To LOVEる-とら