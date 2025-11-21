「ToLOVEる ダークネス」より「Desktop Cute フィギュア 金色の闇～ルームウェアver.～」が11月22日より順次登場！
【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 金色の闇～ルームウェアver.～】 11月22日より順次展開
タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 金色の闇～ルームウェアver.～」を11月22日より全国のアミューズメント施設に順次展開する。
本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」よりルームウェア姿の「金色の闇」を、同社のプライズフィギュア「Desktop Cute」で商品化したもの。
ルームウェア姿でリラックスした様子の金色の闇を表現しており、たい焼きを手に持って、肩を魅せるようなTシャツの着こなし方もキュートなフィギュアに仕上がっている。
「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 金色の闇～ルームウェアver.～」種類：全1種 サイズ：約130mm
