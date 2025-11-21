きょう東証グロース市場に新規上場したノースサンドは、公開価格と同じ１１２０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前９時１３分に公開価格を８０円（７．１％）上回る１２００円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS