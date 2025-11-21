鬼畜店長の履歴書12歳のタイ国籍の少女を働かせたとして、警視庁は11月4日、東京・湯島の個室タイマッサージ店「リラックスタイム」の経営者、細野正之容疑者(51歳)を労働基準法違反(最低年齢)の疑いで逮捕した。前編記事『「客の相手が嫌でたまらなかったけど…」東京・湯島“個室マッサージ店”の12歳タイ人少女が明かしていた「働くしかなかった理由」』につづき、幼少時代は東京・調布のお坊ちゃんだったという細野容疑者の「