今日19日は今季一番の寒気が流れ込んだ影響で、今朝は各地で今シーズン一番の冷え込みに。晴れている所も気温の上がり方が鈍く、東京都心など12月並みの寒さ。明日20日朝はさらに冷え込みが強まる所も。上空の寒気は次第に弱まり、3連休は日に日に寒さが緩む見込み。今日19日は各地で師走並みの寒さ今日19日(水)は今季一番の寒気が流れ込んだ影響で、今朝は各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。今朝の最低気温は札幌市で