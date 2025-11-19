今日19日は今季一番の寒気が流れ込んだ影響で、今朝は各地で今シーズン一番の冷え込みに。晴れている所も気温の上がり方が鈍く、東京都心など12月並みの寒さ。明日20日朝はさらに冷え込みが強まる所も。上空の寒気は次第に弱まり、3連休は日に日に寒さが緩む見込み。

今日19日は各地で師走並みの寒さ

今日19日(水)は今季一番の寒気が流れ込んだ影響で、今朝は各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。今朝の最低気温は札幌市でマイナス1.2℃、仙台市で0.7℃、新潟市で3.0℃、東京都心で5.1℃、名古屋市で5.6℃、大阪市では7.7℃、福岡市は8.2℃、鹿児島市でも9.9℃まで下がり、那覇市で19.2℃でした。(札幌市を除き、いずれも今季最低気温を記録)





冬型の気圧配置は緩み、日本海側の雪や雨も弱まってきています。太平洋側を中心に広く晴れていますが、寒気の影響で気温の上がり方は鈍くなっています。正午までの最高気温は、仙台市は9.8℃、東京都心は13.3℃、大阪市は11.9℃などと低いままで、12月並みの寒さです。

明日20日朝 放射冷却でさらに冷え込み強まる所も

明日20日(木)にかけて上空の寒気は次第に弱まるでしょう。ただ、夜間晴れる分、放射冷却が強まり、今朝以上に冷える所もあるでしょう。

朝の最低気温は、北日本は今朝よりやや高めですが、関東から西は今朝と同じかやや低めの所が多くなりそうです。予想最低気温は、東京都心や大阪市で6℃、名古屋市は3℃で今朝より低い気温です。鹿児島も9℃まで下がるでしょう。



今夜も暖房や暖かい毛布などで体を冷やさないようにご注意ください。

3連休も朝晩は上着やコートが必須

明日20日(木)日中は、さらに晴れのエリアが広がり、全国的に寒さが和らぐ見込みです。

21日(金)は北日本を中心に寒気が南下しますが、22日(土)からの3連休は晴れる所が多く、北日本も日毎に寒さが和らぎそうです。



ただ、朝晩は冷える日が多いでしょう。上の図は朝の服装指数です。

北海道は厚手のコートが手放せません。東北から九州にかけてもジャケットや上着は欠かせないでしょう。沖縄も長袖の羽織るものは必須です。寒さにも対応できる調節しやすい服装でお出かけください。