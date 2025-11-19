日中関係の悪化を受け北京を訪れていた外務省の金井アジア大洋州局長は、中国側との局長級協議を終え、18日夜帰国しました。【映像】劉勁松アジア局長と会話する様子中国を担当する外務省の金井アジア大洋州局長は18日、北京で中国の劉勁松アジア局長と協議を行いました。外務省の発表によりますと金井局長は、高市総理の台湾をめぐる発言に対し、大阪総領事が発信したSNSの投稿が「極めて不適切」だとして改めて抗議しまし