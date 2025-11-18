ファミリーマートは「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」の第2弾について発表した。 【画像】カービィ仕様のファミチキ袋やお菓子などキャンペーンで登場するアイテム一覧 第2弾は本日11月18日より開始しており、新たなコラボ商品や、ドットのカービィでデザインされた「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が登場する。