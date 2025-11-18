2024年シーズンで現役引退昨季、ドジャースの一員としてワールドシリーズ（WS）を制覇して現役を引退したケビン・キアマイアー氏が、メジャー30球団に自身を売り込んでいる。現役時代に中堅で4度のゴールドグラブ（GG）賞を獲得した外野守備の名手。ドジャースファンからは「連れ戻せ」などの声が上がった。キアマイアー氏は日本時間18日、自身のXを更新。「MLB全30チームへ。私がやっている独創的なことを世の中に広めたい。