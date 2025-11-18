2024年シーズンで現役引退

昨季、ドジャースの一員としてワールドシリーズ（WS）を制覇して現役を引退したケビン・キアマイアー氏が、メジャー30球団に自身を売り込んでいる。現役時代に中堅で4度のゴールドグラブ（GG）賞を獲得した外野守備の名手。ドジャースファンからは「連れ戻せ」などの声が上がった。

キアマイアー氏は日本時間18日、自身のXを更新。「MLB全30チームへ。私がやっている独創的なことを世の中に広めたい。外野守備をあらゆるレベルで革新したいと思っている。僕以上にこの仕事を愛する人はいないだろう。守備面のポテンシャルを最大限に引き出すことで、選手たちの人生とキャリアを変えたい！ 僕の夢だ！ さあ始めよう！」とつづった。

レイズ、ブルージェイズを経て2024年シーズン途中、トレードでドジャースに移籍。外野守備の名手として、WS制覇に貢献した。今季は古巣ブルージェイズの特別アシスタントを務め、WSではドジャースに惜しくも3勝4敗で敗れた。

動画内では「僕は中堅手として史上最高の守備力を持つ選手の一人だったと自負している。守備力には自信があるし、誰にも負けない。そしてそれがコーチングに活かせるか試してみたかったんだ」とし、「必ずしも1つの球団に所属したいとは思っていない。5日間くらいでも雇ってくれる球団がどれだけあるのか知りたいんだ。その5日間は全力を尽くすよ。外野手たちとあらゆることを練習し、ルーティンや送球プログラム、練習の進め方、打撃練習などを教えることが出来る」とコメントしている。

ドジャースファンからは「ドジャースよ、彼を連れ戻せ」「テオスカーの守備を改善させよう！」との声が上がり、ほかにも「ヤンキースよ、彼を雇用しろ」「レンジャーズに来てくれ！」「タイガース、動くなら今だ」「ジャイアンツの外野手を立て直すには君が必要だ」などと各球団のファンの間で“争奪戦”が始まっていた。



（THE ANSWER編集部）