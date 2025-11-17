テレビの視聴機能があるカーナビが付いた公用車で、ＮＨＫの受信契約漏れが相次いで判明している。読売新聞のまとめでは、今年１０月までに、都道府県や県庁所在地など主要な１２２自治体のうち半数以上の７３自治体で判明。このほか、少なくとも約２００市町村が未契約だった。一方、公用車でテレビを視聴していない自治体もあり、一部からは徴収ルールの見直しを求める声も上がっている。（東北総局市江航大）設置場所ごとに