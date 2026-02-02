NHKの外観週刊女性PRIME

NHK受信料の義務に不満噴出「異常すぎる」加速するテレビ離れ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • NHKの受信料支払い督促について、週刊女性PRIMEが取り上げた
  • 新会長に就任した井上樹彦氏は、「毅然とした対応を取る」と強い姿勢を提示
  • 視聴者からは「カーナビあったら支払いって異常すぎる」などの声が上がった
