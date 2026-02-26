Androidユーザーのドライバーにはおなじみの「Android Auto」において、音声コマンドが正常に動作しない問題が多くのユーザーから報告されています。 ↑Android Autoの画面には「現在、音声コマンドは利用できません」というメッセージが（画像提供／Reddit）。 海外の大手掲示板・RedditやGoogleフォーラムに寄せられた報告によると、Android Autoの画面に「現在、音声コマンドは利用できません（Voice commands aren’t av