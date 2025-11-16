【J3第36節】(Axis)鳥取 3-2(前半3-0)北九州<得点者>[鳥]富樫佑太3(29分、34分、36分)[北]オウンゴール(64分)、高昇辰(70分)<警告>[鳥]伊川拓(52分)[北]樺山諒乃介(39分)、東廉太(49分)、高吉正真(90分+6)主審:小林拓矢