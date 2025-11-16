16日午前10時半ごろ、東京・赤坂のビルで女性が左わき腹を刺される事件があり、犯人は逃走中だということです。警視庁などによりますと、16日午前10時半ごろ「ビルの地下1階で人が刺された」と119番通報がありました。刺されたのは40代くらいの女性で、左わき腹を刺され救急搬送されましたが、その際、意識はあったということです。女性を刺した犯人は逃走していて、警視庁が行方を追っています。現場は、東京メトロ赤坂見附駅から