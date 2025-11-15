12歳のタイ人少女は、東京・湯島にある築53年の雑居ビルで性的行為を強いられていた。一緒に来日した母親（29）の“迎えにくる”という言葉を信じて耐えていたが、待てど暮らせど母親は姿を見せず……。【写真を見る】少女が寝泊まりしながら、性的行為を強いられていたマッサージ店11月4日、警視庁保安課は、ビルの一室に入居するタイ古式マッサージ店「リラックスタイム」の経営者、細野正之容疑者（51）を逮捕した。15歳に