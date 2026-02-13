上層部に品がない、コンプライアンスを守る気もない、といった職場で働き続けるのはしんどい。投稿を寄せた40代女性（事務・管理／年収500万円）は、勤務先の介護事業所で見聞きした経営陣のあまりに非情な言動を告発した。「経営陣がご利用者様をお金としか見ていません」女性がそう確信したのは、利用者が亡くなった際の経営陣の反応だったという。（文：天音琴葉）「新しい人見つけねーと！」死を悼む気すらなし介護の仕事は、