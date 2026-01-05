2026年、労働基準法が大改正へと大きく動く。約40年ぶりの抜本的な見直しになると言われ、多様化した現状の働き方に合わせたルール改編を目指し、今年の国会で審議される見通しだ。 その背景や、会社員への影響はどうなるのか。労働関連の法律に詳しい向井蘭弁護士に聞いた。 「働き方改革第2章」でなにが変わる？ 1987年の大改正以来、約40年ぶりとなる今回の改正は、2018年の働き方改革関連法（時間外労働上限規制な