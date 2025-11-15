エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）３年連続参戦となるシンリョクカは１４日、角馬場で入念に体をほぐしてから美浦ダートをキャンターで１周。その後はゲートに向かい、駐立の確認を済ませた。自らまたがった竹内師は「変わらず元気いっぱい。ゲートも落ち着いていました。今回は最後まで攻め切れたし、何の不安もありません」と力強くうなずいた。枠順は２枠３番。主戦の木幡初は「極端な外じゃなくて良かった。先