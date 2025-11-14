モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」より、「アイムドラえもん」デザインの新作スマートフォンケースが新登場！シンプル＆キュートな、可愛いドラえもんをあなたのスマホにどうぞ。「I'm Doraemon（アイムドラえもん）」は、サンリオがデザインを手がけるドラえもんシリーズ。手描きやクレヨン画、和風テイストなど、様々なデザインのグッズが展開されている。そんな「アイムドラえもん」のデザインを採用し