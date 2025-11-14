【ドラえもん】iPhone17対応新作「アイムドラえもん」デザインiFace
モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」より、「アイムドラえもん」デザインの新作スマートフォンケースが新登場！ シンプル＆キュートな、可愛いドラえもんをあなたのスマホにどうぞ。
「I'm Doraemon（アイムドラえもん）」は、サンリオがデザインを手がけるドラえもんシリーズ。手描きやクレヨン画、和風テイストなど、様々なデザインのグッズが展開されている。
そんな「アイムドラえもん」のデザインを採用した新作スマートフォンケースが、モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」より新登場。
新型iPhone 17シリーズに対応した「アイムドラえもん iFace First Class MagSynqケース」は、「ひみつ道具」である「通りぬけフープ」からおとぼけ顔のドラえもんがひょっこりと顔を覗かせる様子を表現した、遊び心のあるデザイン♪
まるでスマートフォンの中からこちらを覗き込んでいるかのようなユニークな構図が特徴で、世代を問わず愛されるドラえもんの世界観を身近に感じることができる。
ポップでキュートなドラえもんのスマホケースで毎日に可愛いをプラスしちゃおう。
ケースは手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護してくれ、ケースをつけたままでMagSafe充電、MagSafeアクセサリーに対応している。
2025年11月12日（水）よりiFace公式オンラインストアやiFace店舗にして予約受け付けスタート、商品の発売は12月上旬を予定している。
☆通り抜けフープから顔を出すドラえもんデザインをチェック！（写真2点）＞＞＞
