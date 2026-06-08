名古屋マリオットアソシアホテルは、2026年6月4日(木）〜7月22日（水）まで15階オールデイダイニング「パーゴラ」で「シェフの競演ブッフェ〜開業記念の感謝を込めて〜」を開催する。■各レストランのイチオシメニューが一度にブッフェで楽しめる昨年、開業記念イベントとして大人気だった、シェフの競演ブッフェが今年も登場！ホテル内全8店舗のレストラン&バーが総力を結集してお送りするスペシャル企画！各レストランのイチ