安全性の基準を満たさないモバイルバッテリーによる事故が相次ぐ中、PC・スマホ周辺機器メーカーのエレコム公式Xが、「モバイルバッテリーはPSEマークが付いているものだけを使用してほしい」と強く注意喚起しました。エレコムの投稿では、「PSEマークは家電量販店に並んでいるメーカーのモバイルバッテリーにはすべてついているはずです。というか取得せずに日本国内で販売は違法です。ぜひネットで購入する際はチェックを！