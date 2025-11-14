元「モーニング娘。」のメンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女・希空さん（17）が2025年11月5日、自身のインスタグラムを更新。天使のような姿に変身したショットを披露した。「次は天使になったよ」希空さんは、「次は天使になったよ」といい、背中には天使の翼、頭にはふわふわの天使の輪のカチューシャをつけた様子を含む4枚の写真を投稿。手には白いハートのステッキを持ち、衣装も天使を思わせるコーディ