ソニーグループが11月11日、2025年9月中間決算を発表。売上高が前年同期比3.5％増の5兆7295億円、純利益は同13.7％増の5704億円にのぼった。「さらに、2026年3月期の音楽事業の営業利益予想を250億円引き上げました。増額分の約半分は、傘下の企業が製作や配給に関わっている映画『鬼滅の刃』と、同じく傘下企業が製作した『国宝』が稼いだとみられます」（芸能記者）利益予想を上方修正させた『国宝』は吉沢亮主演。泥酔事件