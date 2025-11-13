ソニーグループが11月11日、2025年9月中間決算を発表。売上高が前年同期比3.5％増の5兆7295億円、純利益は同13.7％増の5704億円にのぼった。

「さらに、2026年3月期の音楽事業の営業利益予想を250億円引き上げました。増額分の約半分は、傘下の企業が製作や配給に関わっている映画『鬼滅の刃』と、同じく傘下企業が製作した『国宝』が稼いだとみられます」（芸能記者）

利益予想を上方修正させた『国宝』は吉沢亮主演。泥酔事件から、みごと復活を遂げた俳優の実績が、上場企業の経営さえも左右する驚天動地の快進撃となっている。

「泥酔事件が起きたのは、2024年12月30日のことでした。吉沢さんはお酒に酔い、自宅マンションの隣室に間違って侵入したのです。これが1月に明るみとなって大騒動に。2月公開予定だった映画『ババンババンバンバンパイア』は公開延期となり、TBS系で放送予定だった火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の主演の話も流れ、代わりに竹内涼真さんが抜擢されました」（芸能記者）

一度は失墜しかけた吉沢のキャリアだが--。

「まず、事務所の対応スピードと丁寧な仕事が素晴らしかったですね。被害者と早期に示談も成立し、“ツッコミどころ” がなくなったことで、吉沢さんを批判するような報道も減りました。

そして、なにより本人の真摯な反省の姿勢が、世間に伝わりました。6月には『国宝』が公開、7月には『ババンババンバンバンパイア』もようやく封切られ、主演2作品がほぼ同時にスクリーンに流れたこともイメージアップにつながりました」

Xでは、吉沢の劇的な復活について、《よくここまで這い上がれたな》《『国宝』大ヒットで良かったな》といった声が寄せられている。芸能プロ関係者が、こう先読みする。

「完全復活を遂げた吉沢さんが次に狙うのは、ズバリ『踊る大捜査線』超えですね。これまでの実写邦画興収歴代1位は『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年）で、173億5000万円でした。

対して『国宝』の興行収入は現在170億円。あと一歩というところまで迫っています。いずれにせよ、吉沢さんの復活劇は、スキャンダルを起こしても作品で好成績を残せば世間の見方が変わるということです」

いよいよ織田裕二の背中が見えてきた。