■ジオマテック 1,432円(+300円、+26.5％) ストップ高 ジオマテック [東証Ｓ]がストップ高。同社は11日の取引終了後、三井金属 [東証Ｐ]が開発した次世代半導体パッケージ向け特殊キャリア「HRDP」専用の第2ラインの稼働開始について発表。今後の収益貢献を期待した買いが集まった。極微細化・高集積化された次世代半導体の歩留まり・生産性の向上につながる材料で、ジオマテックが製造を担う。同社の赤穂工場で