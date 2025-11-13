【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「年末ジャンボ宝くじ」（第1082回全国自治宝くじ）と「年末ジャンボミニ」（第1083回全国自治宝くじ）が、11月21日から12月23日まで全国で販売される。 宝くじ発売から80周年という大きな節目を迎えた今年、「年末ジャンボ」の発売を記念し、アーティストとしてメジャーデビュー5 周年を迎えたAdoとのコラボレーションが実現した。 ■Adoのライブシーン