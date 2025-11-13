Adoが「年末ジャンボ交響曲」を熱唱！宝くじ80周年 × Ado5周年を記念して豪華コラボが実現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「年末ジャンボ宝くじ」（第1082回全国自治宝くじ）と「年末ジャンボミニ」（第1083回全国自治宝くじ）が、11月21日から12月23日まで全国で販売される。

宝くじ発売から80周年という大きな節目を迎えた今年、「年末ジャンボ」の発売を記念し、アーティストとしてメジャーデビュー5 周年を迎えたAdoとのコラボレーションが実現した。

■Adoのライブシーンをオマージュ

Adoのシンボルである青い薔薇の花言葉「夢叶う」は、宝くじの持つ魅力との親和性が高く、大注目のコラボレーションとなっている。今年9月～10月に発売した「ハロウィンジャンボ」においても、購入者のなかから抽せんで、Adoのドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』に招待するキャンペーンが実施され、好評を博した両者のコラボ。

11月13日に全国で放送が開始される新TV-CM「ジャンボ宝くじ『年末ジャンボ交響曲』篇」では、お馴染みの「年末ジャンボ交響曲」をAdoが圧倒的な歌唱力で歌い上げ、Adoのライブシーンをオマージュした演出で、ユーモアあふれる世界観を提示。また、『ジャンボ宝くじ「夢見る毎日」篇』では、バラード調にアレンジした同楽曲をAdoが歌う、これまでとはひと味違うエモーショナルな映像となっている。

また、特別CM「ジャンボ宝くじ『いろんな夢」』篇」（60秒）も11月下旬より順次放送される。

さらに、「年末ジャンボ」の発売を記念したネット限定プレミアムキャンペーンが11月21日から実施される他、11月13日0時に特設サイトを公開。今年の「年末ジャンボ」をさらに盛り上げていく。

■TV-CMについて

「年末ジャンボ」のTV-CM は、キャンペーンのテーマ曲にオリジナルの歌詞をつけた歌をフィーチャーする演出が恒例となっており、これまでも広瀬香美や細川たかしがゲストとして出演。一流シンガーならではの歌声を披露してもらいながら、ちょっとユーモラスな演出とすることで注目度を高め、「年末ジャンボ」の発売を盛り上げてきました。

今年は宝くじ発売から80周年を迎えたため、突出した歌唱力を持ち、かつ大きな節目となる年にふさわしい話題性のあるアーティストとして、Adoに出演を依頼。

2篇の新TV-CMは「夢を見る」など「年末ジャンボ」を彷彿とさせるフレーズで歌詞を綴った「年末ジャンボ交響曲」をAdoの圧倒的な歌唱力で歌い上げていることが大きな注目点で、「年末ジャンボ交響曲」篇ではBOXをシルエットで浮かび上がらせるAdoのライブ演出をオマージュしながらも、実はジャンボきょうだいが登場するというユーモラスかつインパクトのある展開。

一方の「夢見る毎日」篇では、同じくオリジナル歌詞の「年末ジャンボ交響曲」をバラード調にアレンジ。こちらも歌唱をAdoが担当し、日常が「年末ジャンボ」を通じて夢につながっていることを“五者五様”の映像ギミックで表現するなど、いつもの「年末ジャンボ」とは異なるエモーショナルな仕上がりとなっている。

「年末ジャンボ交響曲」篇のライブシーンでは、Adoが大切にしている“青いバラ”のモチーフを散りばめるなど「もしかして本人がいるのでは？」と錯覚しそうなほどクオリティを追求。BOXのなかでパフォーマンスを披露するシルエット状態の成田凌の動きや、“種明かし”した瞬間の表情も注目ポイントで、成田は撮影現場で「TV-CMを見た子どもたちが『Adoって成田凌だったんだ!?』と本気で勘違いすることを目指します！」と意気込んで演技に臨んでいた。

■CMストーリー

◇「年末ジャンボ交響曲」篇（15秒・30秒）

舞台は、Adoが歌うオリジナル歌詞の「年末ジャンボ交響曲」に合わせてパフォーマンスが披露されているライブ会場。アーティスティックな演出が施されたステージの中央には、Adoのライブを彷彿とさせる“BOXに入った人物”の姿もシルエットで浮かび上がっている。

ステージにライトが当たり長男、長女、三男、次女と、晴れやかな表情で歌う姿を見せたジャンボきょうだい。そしてついにスポットライトは中央のBOXへ。誰もがAdoの登場を期待した瞬間、姿を現したのは…なんとジャンボきょうだいの次男。ロングヘアのウイッグを被った次男は、観客や視聴者のリアクションを気にすることもなく熱唱。持ち前の明るいキャラクターを発揮し、笑顔でポーズをとり続ける。

◇ジャンボ宝くじ「夢見る毎日」篇（15秒・30秒）

Adoが歌うオリジナル歌詞の「年末ジャンボ交響曲」をバックに宝くじ売り場を訪れたのは、ジャンボきょうだいの長男。ふと目を向けたガラス窓には、かつて夢見た宇宙飛行士になった自分の姿が映っていた。くじ券を手に煌びやかなブティックのショーウインドーを見つめている長女の目には、豪華なドレスやアクセサリーで着飾った自身の姿が、タクシーで移動する次男には真っ赤なオープンカーでドライブを楽しむ自分の姿が見えた。

そしてファミリーレストランでくじ券に祈りを込める三男の目には高級店でワイングラスを傾ける自分の姿、いつもの自宅に帰った次女には高層マンションの広いリビングで優雅にくつろぐ姿が…。Adoが語る「夢をみよう。心が舞い上がるような」という言葉に合わせて夢に心を躍らせるジャンボきょうだいの笑顔に注目だ。

なお、ふたつのTV-CMは宝くじ公式サイトでも公開。 TV-CM「夢見る毎日」篇（30秒）はWEB版とTV-CM版で映像が異なり、TV-CM版ではAdoの「年末ジャンボ交響曲」の魅力的な歌声を楽しめる映像、WEB版ではAdoが歌う「年末ジャンボ交響曲」と合わせて、力強いナレーションを感じることができる内容となっている。

◇年末ジャンボ 特別CM「いろんな夢」篇（60秒）

Adoが歌うオリジナル歌詞の「年末ジャンボ交響曲」バックに、ジャンボきょうだいたちがワクワクした表情で「年末ジャンボ」の宝くじ券を見つめる。次女が部屋の扉を開くと、そこにはそれぞれが夢に思いを馳せるジャンボきょうだいたちの姿が。

長男の「ジャンボ宝くじは…」という言葉に、次男や三男が「夢がある！」と力強く答える様子など、これまで彼らが「ジャンボ宝くじ」とともに過ごしてきた日々が映し出される。そして最後には、「今年もあと少し。最後に大きな夢をみましょう。」という言葉とともに、思い出を胸に前に向かって走り出すジャンボきょうだいたちが描かれ、CM は幕を閉じる。

過去、ジャンボきょうだいが出演してきたCMの名場面を繋いだ、宝くじ80周年を記念する特別な内容をぜひ楽しもう。

■Ado インタビュー

Q：ジャンボ宝くじ「年末ジャンボ交響曲」篇』では、「年末ジャンボ」でおなじみの 「年末ジャンボ交響曲」を歌っていただきましたが、実際に歌ってみた感想をお聞かせください。

年末ジャンボでおなじみの「年末ジャンボ交響曲」を自分が歌わせていただけるとは思ってもみませんでした。自分のシンボルである青い薔薇が歌詞に入っているところがポイントです！

Q：「年末ジャンボ」ということで、年の瀬が近づいていますが、 今年1年を振り返ってどのような年でしたか？また、来年はどんな1年にしたいですか？

今年は海外でのライブツアーがあり、ほとんどを海外で過ごしておりましたので、 今年は「海外の年」でした。来年はもっと「自分の内面と向き合う年」にできたらいい

なと思っております。

Q：「年末ジャンボ」といえば、年の瀬の風物詩となっておりますが、 Adoさんが年末年始に必ず行うことを教えてください。

年が変わる瞬間はいつもジャンプしています。今回も大ジャンプをする予定です。

Q：年末ジャンボの発売開始ということで、2025年も終わりを迎えますが、 Adoさんの2025年の「漢字1字」を教えてください。

今年は「激」な1年でした。2文字なら「激動」です。海外でのライブツアーがあり物理的にも激動でしたし、Adoとしての活動も激的に色々な変化があったかなと思っています。

Q：TV-CM「ジャンボ宝くじ『夢見る毎日』篇」では、 夢を見ることのすばらしさを語っていただきましたが、Adoさんの「子供の頃の夢」と、 今後アーティストとして「かなえたい夢」は何か教えていただけますでしょうか。

子供の頃の夢は「プリンセス」になって毎日ドレスを着て、お城に住むことが夢でした。今後かなえたい夢は、なるべく多くの方々が幸せに導かれるように、 私自身の能力で誰かを幸せにするというよりも、誰かの人生の喜びや幸せを手伝う役割を果たしたいと思っております。

