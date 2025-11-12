日本サッカー協会の審判委員会は12日、都内でレフェリーブリーフィングを開き、10月18日のJ1第34節の横浜M―浦和戦で起きた“オフサイド見逃し”に言及した。問題となったのは前半42分の場面。2―0でリードした横浜Mの右FKで、クロスに飛び込んだ横浜MのDF角田と浦和GK牲川がゴール前で接触。牲川はボールをキャッチできず、ゴール左に転がった。これを浦和DF石原がクリアしようとしたが、先に反応したキニョーネスの足を蹴っ