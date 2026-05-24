大卒ルーキーが衝撃の大爆発だ。川崎フロンターレは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦。今季、中央大から加入したルーキーの持山匡佑が、後半からの出場で圧巻の３ゴールを叩き込んだ。０−０で迎えた後半開始からピッチに立った持山は、58分にまず魅せる。左サイドからのクロスをゴール前で収めると、巧みな反転から左足を一閃。鮮やかにネットを揺らし、先制点を奪っ