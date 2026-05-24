5月23日、お笑いトリオ・四千頭身の石橋遼大が自身のXを更新。《僕はブルーロックの映画は出ません》と投稿したのだが、2026年8月7日公開予定の映画『ブルーロック』に出演する俳優・櫻井佑樹との“激似”ぶりが話題となっている。石橋は投稿内で、《親から「あんたブルーロックの映画出るの？」と連絡が来たほどなのですが》とコメント。あわせて、映画『ブルーロック』のキービジュアルと、今村遊大役を務める櫻井のキャラク