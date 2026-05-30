ヴィッセル神戸は５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、鹿島アントラーズとノエビアスタジアム神戸で対戦している。ホームチームは28分に先制。ペナルティエリア手前左のFKで、大迫勇也が右足を振る。放たれたボールは目の前の壁を越え、ゴール左に吸い込まれた。背番号10の狙いすました一撃。SNS上では「半端ないって」「お見事！」「美しいFK」「なんて美しいゴールなんだ！」「すごすぎる」といった