ガンバ大阪は５月29日、FWイッサム・ジェバリがコンディション調整のためチームを離脱し、母国チュニジアへ帰国したと発表した。クラブは公式リリースで、「イッサム・ジェバリ選手がコンディション調整のためチーム活動を離脱し、チュニジアへ帰国いたしました」と報告。これに伴い、５月30日に開催されるJ１リーグ プレーオフラウンド第１戦の東京ヴェルディ戦、および試合後に予定されているホーム最終戦セレモニーを欠席す