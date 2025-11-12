サンケン電気は急落。１１日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を８９２億円から７８８億円（前期比３５．２％減）へ、営業損益を４億円の黒字から一転６０億円の赤字（前期３７億８８００万円の赤字）へ下方修正すると発表した。主力市場の中国においてローカル半導体メーカーの台頭や米中摩擦の影響で想定より早くシェアが低下しており、今後もこの傾向が続くことを見込んだ。これがネガテ