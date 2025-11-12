ダイフクが大幅反発し実質上場来高値を更新している。１１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を８７０億円から９７５億円へ、純利益を６８０億円から７６０億円へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３４円から４２円へ引き上げ年間配当予想を７６円（前期５５円）としたことが好感されている。 前期は決算期変更に伴う９カ月決算のため単純比較はできないが、自動車産業を中心に顧客の投資意