ダイフク<6383.T>が大幅反発し実質上場来高値を更新している。１１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を８７０億円から９７５億円へ、純利益を６８０億円から７６０億円へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３４円から４２円へ引き上げ年間配当予想を７６円（前期５５円）としたことが好感されている。



前期は決算期変更に伴う９カ月決算のため単純比較はできないが、自動車産業を中心に顧客の投資意思決定に遅れが生じているものの、一般製造業・流通業、半導体生産ライン、自動車生産ライン向けが豊富な前期末受注残高をベースに順調に推移していることで、売上高は６５００億円の従来見通しを据え置いた。その一方、生産効率化・プロジェクト管理の強化によるコスト削減、収益性を重視した受注の徹底などにより利益率が向上しており、営業利益以下の各利益は従来予想を上回る見通しだ。



なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高４８６０億１４００万円、営業利益７５２億１４００万円、純利益５８４億６８００万円だった。



出所：MINKABU PRESS