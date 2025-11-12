北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人が犠牲になった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長・桂田精一被告（６２）の初公判が１２日午前、釧路地裁（水越壮夫裁判長）で開かれた。公判では、事故の予見可能性が争点となる。被告は罪状認否で、「船長との協議で『海が荒れる前に引き返す』と聞き、大丈夫だと思って出航を認めた」と説明。弁護