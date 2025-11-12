三井金属が急反騰し上場来高値を更新している。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６６５０億円から７１５０億円（前期比０．４％増）へ、営業利益を４６０億円から７８０億円（同４．４％増）へ、純利益を１７０億円から４３０億円（同３３．５％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を９５円から１１０円へ引き上げ年間配当予想を２１０円（前期１８０円）としたことが好感されている。