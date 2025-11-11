トー横周辺の治安が悪化しているという。先月に美人局が事件となっただけでなくトー横に出入りする若者同士で殺人未遂事件まで起きた。関係者は帝王不在の影響を指摘している。現状はどうなっているのか。警視庁は１０月末に強盗致傷容疑でトー横で知り合ったという８人を逮捕。今年２月に外国籍の男性が少女とホテルに入ったところ、少女がいなくなったため男性が追いかけると、８人から因縁を付けられて暴行を受けたという。