ジリ貧状態の調剤薬局に中国マネーが流入「何しに来たか？あなたとする話なんてない！出て行け！」２月中旬のある日の午前、東京・新宿区の雑居ビルに入る調剤薬局の店内に、中年女性の甲高い怒声が鳴り響いた。日本語だが、中国語のネイティブとわかるアクセントだ。筆者が違法に処方箋医薬品（以下、処方薬）を販売していると見られる薬局を特定し、取材に訪れたときの一幕である。東京商工リサーチによれば、’25年の調剤薬