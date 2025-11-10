TVアニメ『よわよわ先生』が2026年4月より放送開始されることが発表され、ティザービジュアルが公開された。また、鶸村ひより、阿比倉章人のキャラクター設定画・キャスト情報が到着し、原作・福地カミオからのお祝いコメント＆イラストも！☆記念イラストやキャラクタービジュアル、関連画像をチェック！（写真8点）＞＞＞『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中の、よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメ