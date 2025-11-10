【新アニメ】『よわよわ先生』2026年4月かわいいラブコメ開幕♪ キュートなお祝いイラスト到着
TVアニメ『よわよわ先生』が2026年4月より放送開始されることが発表され、ティザービジュアルが公開された。また、鶸村ひより、阿比倉章人のキャラクター設定画・キャスト情報が到着し、原作・福地カミオからのお祝いコメント＆イラストも！
『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中の、よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディが描かれる『よわよわ先生』。
生徒たちからは、機嫌を損ねたら呪われる「こわこわ先生」と恐れられている新米教師の鶸村（ひわむら）ひより先生。
……しかし、本当は体力0、声もヒョロヒョロ、あらゆるステータスが最弱なだけの「よわよわ先生」だった！
鶸村先生の秘密を偶然知った担当クラスの阿比倉（あびくら）くんは、不器用な先生の頑張りが報われるよう、彼女に協力して生徒の誤解を解こうと決意。
ドキドキで刺激的なトラブルに巻き込まれながら、大好きな鶸村先生をサポートしていく！
よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディ、開幕！！
そんな『よわよわ先生』がこのたびTVアニメ化されることが決定！
鶸村ひより役を高野麻里佳、阿比倉章人を波多野翔が演じることが発表され、それぞれコメントも到着。
高野麻里佳は「たくさん愛していただけるよう精一杯演じさせていただきます！」と意気込みを語っている。ちなみに自身のよわよわポイントは「お口がよわよわ過ぎて、お水が上手く飲めません。空気と一緒に飲んでしまってケフケフしたり」とのこと。つよつよポイントは「サングラスが似合っちゃうので、見た目がとにかく強くなれます！」と熱く語っている。
そして波多野翔は「原作の印象は純粋に羨ましいなぁ……でした！ 学生の時はつよつよな先生ばかりだったので……」と昔の自分を思い出した様子。自身のよわよわポイントは「蜘蛛によわよわ」とのこと。逆につよつよポイントは「髪の毛がつよつよ」と語っている。
さらに、11月8日の「いいおっぱいの日」にちなんで最新情報が到着♪ 2026年4月から放送が開始されることが発表され、ティザービジュアルも公開！
そして放送情報＆ティザービジュアルの発表を記念して、原作・福地カミオからのお祝いコメント＆イラスト色紙が到着。
笑顔が素敵なよわよわ先生のキュートなイラストがお披露目され、福地カミオからは「来年4月からの放送をお楽しみに！」と喜びのコメントが寄せられている。
イラスト色紙のプレゼントキャンペーンも実施。TVアニメ『よわよわ先生』公式Xアカウントをフォロー＆対象ポストをリポストした方の中から抽選で1名様に、今回のお祝いイラスト色紙をプレゼント！ レアなイラスト色紙、ぜひ応募してみてね！
また、公式サイトでは、毎日夜23：08になるとさらに刺激的なビジュアルが出現するとか……！？
ぜひアニメ公式サイトをご確認ください。
（C）福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会
