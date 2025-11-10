東洋紡＝後場急伸。一気に年初来高値を更新した。午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２１０億円から２３０億円（前期比３８．１％増）へ、純利益を４５億円から６５億円（同３．２倍）へ上方修正したことが好感されている。包装用フィルム事業の荷動きが悪化したことから、売上高は４４００億円から４２５０億円（同０．７％増）へ下方修正したものの、新設備の生産性の改善を進めた結果、収益が改善