東洋紡<3101.T>＝後場急伸。一気に年初来高値を更新した。午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２１０億円から２３０億円（前期比３８．１％増）へ、純利益を４５億円から６５億円（同３．２倍）へ上方修正したことが好感されている。包装用フィルム事業の荷動きが悪化したことから、売上高は４４００億円から４２５０億円（同０．７％増）へ下方修正したものの、新設備の生産性の改善を進めた結果、収益が改善していることに加えて、セラミックコンデンサ用離型フィルムの販売拡大や液晶偏光子保護フィルム「コスモシャインＳＲＦ」が強い需要に支えられて堅調に推移していることなどが寄与する。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高２０４０億１６００万円（前年同期比２．５％減）、営業利益１１７億９０００万円（同７０．１％増）、純利益５７億３２００万円（同５０．３倍）だった。



ＴＯＷＡ<6315.T>＝ストップ高。前週末７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が２３４億４９００万円（前年同期比１４．４％減）、営業利益が２４億９３００万円（同５２．６％減）だった。減収減益ではあるものの、売上高は従来の見通しを上回った。高付加価値製品の売上比率が上昇したことで各利益について前回予想から大きく上振れして着地した。収益状況の改善を評価した買いを引き寄せている。第２四半期（７～９月）は中国や台湾、その他アジア地域を中心に半導体設備投資が徐々に回復し、受注高及び売上高が増加基調となった。利益面では同社独自のコンプレッション装置及び金型の売上比率が想定を上回り貢献した。



アイフル<8515.T>＝急反発し年初来高値更新。前週末７日の取引終了後に集計中の９月中間期連結業績について、売上高が従来予想の１０２７億円から１０４４億円（前年同期比１４．４％増）へ、営業利益が１１６億円から１６７億円（同８４．８％増）へ、純利益が９１億円から１２６億円（同７５．３％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。堅調な資金ニーズを背景にローン事業やクレジット事業、信用保証事業が順調に拡大したことに加えて、回収環境の良化による貸倒関連費用のほか、人件費などの一般管理費が計画比で減少した。



物語コーポレーション<3097.T>＝上昇加速で反騰色鮮明。前週末７日の取引終了後に発表した第１四半期（７～９月）連結決算が、売上高３５５億９９００万円（前年同期比１９．６％増）、営業利益２７億３３００万円（同１５．６％増）、純利益１９億１８００万円（同４５．８％増）と２ケタ増収増益となったことが好感されている。平日夜・ランチ帯を中心とした来客数の減少により焼肉業態の既存店売上高は前年割れとなったものの、商品・サービス力の強化を軸に価格改定を実施したラーメン業態の既存店売上高が前年同期比６．９％増と大きく伸長したことが業績を牽引した。また、海外１６店舗を含む３０店舗の新規出店も寄与した。なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高１４７１億５９００万円（前期比１８．７％増）、営業利益１０７億７１００万円（同１６．５％増）、純利益７４億１６００万円（同２０．４％増）の従来見通しを据え置いている。



フィンテック グローバル<8789.T>＝急動意。同社は７日取引終了後、２６年９月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比２３．３％増の４２億円としていることや、期末一括配当計画を前期比２円増配の５円としていることが好感されているようだ。売上高は同２６．１％増の１８２億円を見込む。主力の事業承継案件へのプライベートエクイティ（ＰＥ）が好調を維持するとみているほか、航空機リース及びトラックオペレーティングリースの成長を予想している。



メルカリ<4385.T>＝マド開け急伸。同社は前週末７日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１０．１％増の４９４億４０００万円、営業利益は同２．０倍の８８億９４００万円、最終利益は同７０．０％増の４９億８７００万円だった。大幅な増益で着地したことを好感した買いが入ったようだ。国内フリマ取引のマーケットプレイス事業で流通取引総額が拡大。フィンテック事業では「定額払い」が持続的に成長したほか、「分割払い」の利用がメルカリ内外で大きく増加した。米国事業ではマーケティング施策などの順調な進捗により、流通取引総額は８月からプラス成長に転じ、増収増益となった。



