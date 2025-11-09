エキシビションで演技する鍵山優真＝東和薬品ラクタブドームフィギュアスケートのNHK杯のエキシビションが9日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで行われ、男子3連覇の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が人気ピアニスト、角野隼斗さん書き下ろしのピアノ協奏曲「frostline」で滑る新演目を初披露した。ユーチューブでは「かてぃん」の名でも活動する角野さんが鍵山から依頼を受け、同選手の「持続する高速スピード