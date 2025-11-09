[11.9 J2第36節](ユアスタ)※13:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 3 奥山政幸DF 5 菅田真啓DF 25 真瀬拓海DF 44 井上詩音MF 8 武田英寿MF 10 鎌田大夢MF 14 相良竜之介MF 47 荒木駿太FW 11 郷家友太FW 99 宮崎鴻控えGK 1 堀田大暉DF 2 高田椋汰DF 19 マテウス・モラエスDF 42 石井隼太MF 6 松井蓮之MF 32 山内日向汰FW 9 エロンFW 48 中田有祐FW 59 小林心監督森山佳郎[ロアッソ熊本]先発