仙台vs熊本 スタメン発表
[11.9 J2第36節](ユアスタ)
※13:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 47 荒木駿太
FW 11 郷家友太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 1 堀田大暉
DF 2 高田椋汰
DF 19 マテウス・モラエス
DF 42 石井隼太
MF 6 松井蓮之
MF 32 山内日向汰
FW 9 エロン
FW 48 中田有祐
FW 59 小林心
監督
森山佳郎
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 25 小林慶太
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 10 古長谷千博
FW 14 塩浜遼
FW 28 神代慶人
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
FW 33 橋本陸斗
監督
大木武
