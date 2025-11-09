[11.9 J2第36節](ユアスタ)

※13:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 25 真瀬拓海

DF 44 井上詩音

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 14 相良竜之介

MF 47 荒木駿太

FW 11 郷家友太

FW 99 宮崎鴻

控え

GK 1 堀田大暉

DF 2 高田椋汰

DF 19 マテウス・モラエス

DF 42 石井隼太

MF 6 松井蓮之

MF 32 山内日向汰

FW 9 エロン

FW 48 中田有祐

FW 59 小林心

監督

森山佳郎

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 25 小林慶太

MF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 17 藤井皓也

MF 21 豊田歩

FW 10 古長谷千博

FW 14 塩浜遼

FW 28 神代慶人

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 2 黒木晃平

MF 7 竹本雄飛

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 18 半代将都

FW 20 大崎舜

FW 33 橋本陸斗

監督

大木武